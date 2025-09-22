magazine

Más de uno Zaragoza 22/09/2025

En el programa del lunes hemos hablado del Espacio Amigo, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer para el respiro de acompañantes de pacientes oncológicos. Además, Ayuntamiento y Endesa pondrán en marcha los trabajos de soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión que pasa sobre el barrio y el colegio María Zambrano. Además, hablamos de la alarmante situación del Real Zaragoza. Y en Mentes que Curan, la doctora Beatriz Abadía nos ha hablado de la memoria

Se ha presentado la segunda fase de la electrificación de las cocheras de Avanza con la incorporación de 47 puntos de recarga. La coordinadora de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer, María Eugenia Pérez, nos ha hablado del Espacio Amigo para ofrecer un respiro a los acompañantes de pacientes oncológicos durante sus tratamientos y hospitalizaciones en el Hotel Ilunion Romareda.

Nos acercamos a Parque Venecia, donde se van a iniciar los trabajos de soterramiento de la línea de Alta Tensión que pasa sobre la zona habitada y el Colegio María Zambrano, donde las familias reclamaban esta medida desde 2018. Y hablamos del Máster de Biomecánica de la Locomoción Humana de la Universidad San Jorge con el director del máster, Luis Enrique Roche.

Además, con Fran Castarlenas hablamos de la alarmante situación del Real Zaragoza tras una nueva derrota que podría dejarle colista de Segunda si el Granada gana su partido de esta noche. La doctora Beatriz Abadía vuelve con los espacios de Mentes que Curan para hablar de la memoria. Y José Luis Urbén nos presenta el espectáculo Por las Rumbas, que lleva este martes a la Sala Luis Galve del Auditorio.

