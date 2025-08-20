magazine

Más de uno Zaragoza 20/08/2025

En Más de uno Zaragoza hemos hablado del proyecto para disminuir la presencia de microplásticos en los ríos. También contamos que el Ayuntamiento va a llevar a cabo nuevas actuaciones en el arbolado. Y salimos a las calles de Las Fuentes para preguntar a los vecinos por la polémica por los problemas para sacar la comparsa de cabezudos el día 30. En el tramo regional hablamos de series y películas de abogados, de sesiones sobre crímenes reales en Huesca y del éxito de dos DJ's alcañizanos en el Festival Tomorrowland.

Redacción

Zaragoza

El consejero Víctor Serrano ha dado a conocer el proyecto para reducir la presencia de microplásticos en el agua. Hablamos, además, de seis árboles de la calle Halcón Maltés afectados por una plaga y que van a ser sustituidos por ejemplares más resistentes en una próxima campaña de plantación.

Sacamos el micrófono a las calles de Las Fuentes para que los vecinos opinen sobre la polémica entre la Comparsa de Cabezudos de Las Fuentes y El Ayuntamiento por la coincidencia de la salida del próximo día 30 con la llegada de la Vuelta Ciclista a España. Y presentamos Las Fuerzas Contrarias, la nueva novela de Lorenzo Silva.

En el tramo regional hemos compartido algunas de las mejores series y películas judiciales con la abogada y escritora Beatriz Morancho. Nos acercamos al ciclo 'Crímenes en la Fuente del Ibón', donde se repasa la crónica negra de Huesca. Saludamos a los hermanos Pablo y Alex Cercenado, que acaban de triunfar en el festival de música electrónica Tomorrowland. También hablamos de lengua de signos con la Chica del Zapato Naranja.

