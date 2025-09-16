magazine

Más de uno Zaragoza 16/09/2025

En el programa del martes hemos hablado de la presentación de las Fiestas del Pilar, de la polémica por la propuesta de ZEC para distinguir como uno de los próximos hijos predilectos de la Ciudad a la Casa de Palestina, y de la reunión de ayer entre el Ayuntamiento y los vecinos del Parque Bruil. En el Cara a Cara de esta semana nos han acompañado Angel Lorén y Lola Ranera.

Redacción

Zaragoza |

La alcaldesa de Zaragoza ha presentado las Fiestas del Pilar de 2025, las más grandes de la historia, según la primera edil, con más de 1000 actos programados. También hablamos de la Casa de Palestina, que ha sido propuesta por ZEC como hija predilecta ante el rechazo de VOX, que votará en contra, mientras Natalia Chueca ha avanzado que el PP se abstendrá, permitiendo así que salga adelante la propuesta.

Hablamos con los vecinos del Parque Bruil, que ayer mantuvieron un encuentro con el Ayuntamiento para buscar soluciones a los problemas que sufren desde hace meses por el aumento de personas sin hogar aparcadas junto a sus casas. Y Fran Castarlenas nos acerca la crónica del empate entre el Real Zaragoza, que sigue sin conocer la victoria esta temporada, y el Albacete.

En el Cara a Cara de esta semana, la portavoz socialista, Lola Ranera, y el consejero municipal Angel Lorén han debatido de hija predilecta a la Casa de Palestina, la contratación del Padre Guilherme, el cura DJ, para la víspera del pregón en la Plaza del Pilar y de la situación en el Parque Bruil.

