Más de uno Zaragoza 15/09/2025

La consejera de Hacienda del Ayuntamiento, Blanca Soláns, ha presentado la propuesta de ordenanzas municipales para 2026, que contempla una subida del 2, 8% en las tasas de agua y basuras. Además, la consejera de Políticas Sociales, Marián Orós, ha presentado la oferta de cursos en la Casa de la Mujer.

Hablamos de la preocupación de familias y profesorado en el Colegio Josefa Amar y Borbón por la aparición de ratas en las instalaciones del centro. Y el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado la actuación, el próximo 3 de octubre, del Padre Guilherme, 'el cura D.J.' en la víspera del comienzo de las Fiestas del Pilar.

Fran Castarlenas nos trae la previa del partido del Real Zaragoza, que le enfrentará esta tarde en el Ibercaja Estadio al Albacete. También contamos cómo está dañando el uso abusivo de los auriculares a la salud auditiva de los jóvenes.

Hablamos, además, de un estudio sobre el mosquito tigre en el que participan investigadores de la Universidad de Zaragoza y que pone de relieve que 2 de cada 3 españoles están expuestos a su picadura debido a la rápida expansión de este insecto en los últimos años. Y en el tiempo de Club Cámara hemos hablado de control de plagas con el responsable de la empresa Ambiente Cero, Ibán Pardillos.