Más de uno Zaragoza 14/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. En el ecuador del mes de agosto, preguntamos por las previsiones de gastro de la vuelta al cole, con e aumento que están registrando los materiales escolares y los libros de texto.

Desde Bomberos de Zaragoza nos cuentan en qué consiste el sistema, pionero en España, que han puesto en marcha y que consiste en apagar vehículos con baterías eléctricas por inmersión.

Ante uno de los puentes festivos con más desplazamientos del año hablamos de turismo. Preguntamos por si los visitantes han notado que son más caras las vacaciones y qué les gusta visitar a los turistas que vienen a Zaragoza. Además, con el CLuster de Turismo Sostenible, hablamos de la masificación que puede llegar a provocar la destrucción de los recursos.