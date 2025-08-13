Más de uno Zaragoza 13/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Ante la ola de calor, hablamos de pobreza energética que viven un alto porcentaje de aragoneses y desde la Fundación Ecología y Desarrollo dan algunos consejos de cómo paliar las altas temperaturas sin tener aire acondicionado.

Tras conocer que no se va a celebrar la Feria General del Pilar, conocemos los planes de futuro de Feria de Zaragoza. También nos acercamos al Ayuntamiento para conocer la reestructuración de las zonas jóvenes y los motivos de la eliminación de siete de estos espacios.

Desde el Gancho nos hablan de la plaga de ratas que tienen durante todo el año, pero más en estos meses de verano. Y preguntamos por la reunión mantenida entre Avanza y el comité de empresa par negociar el nuevo convenio, además de la denuncia del mal mantenimiento de los autobuses urbanos.