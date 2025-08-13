magazine

Más de uno Zaragoza 13/08/2025

Hablamos de pobreza energética, de las novedades de Feria de Zaragoza sin la Feria General del Pilar, de las zonas jóvenes reestructuradas por el Ayuntamiento, del convenio de los trabajadores de los autobuses urbanos y de ratas en el barrio del Gancho

Redacción

Zaragoza |

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Ante la ola de calor, hablamos de pobreza energética que viven un alto porcentaje de aragoneses y desde la Fundación Ecología y Desarrollo dan algunos consejos de cómo paliar las altas temperaturas sin tener aire acondicionado.

Tras conocer que no se va a celebrar la Feria General del Pilar, conocemos los planes de futuro de Feria de Zaragoza. También nos acercamos al Ayuntamiento para conocer la reestructuración de las zonas jóvenes y los motivos de la eliminación de siete de estos espacios.

Desde el Gancho nos hablan de la plaga de ratas que tienen durante todo el año, pero más en estos meses de verano. Y preguntamos por la reunión mantenida entre Avanza y el comité de empresa par negociar el nuevo convenio, además de la denuncia del mal mantenimiento de los autobuses urbanos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer