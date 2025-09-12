Más de uno Zaragoza 12/09/2025

Conocemos cómo es la nueva marca turística de Zaragoza, que convierte la zeta inicial en una ventana a los iconos turísticos y culturales de la capital. También se ha presentado la Semana de la Movilidad, que se celebrará a partir del lunes con mesas redondas y actividades para todas las edades. Hablamos con el director del festival de arquitectura Open House, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Zaragoza con actividades escolares previas que han arrancado este viernes y continuarán las próximas semanas.

Los comerciantes de Delicias celebran esta tarde la segunda edición de Orgullo Delicias, que coinciden con las fiestas del barrio, para poner en valor la importancia del pequeño comercio. Además, nos visita el actor Alfonso Palomares, que protagoniza el espectáculo Capazo Night Live hasta el domingo en el Teatro del Mercado. Un divertido montaje sobre los late nights televisivos.

Aprovechando el espectáculo de Alfonso Palomares, César Gómez saca de su baúl de chismes sonoros recuerdos televisivos de pioneros de los programas de entretenimiento, como José María Iñigo, Jesús Hermida o Mercedes Milá. Y sin dejar los contenidos nostálgicos, nos asomamos a la música de los 80 con Vicky Larraz, con quien hemos charlado del espectáculo Generación Tocata, que llegará la próxima semana a Zaragoza con artistas como la propia cantante, Ryan Paris, Iván o El Norte.