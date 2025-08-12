Más de uno Zaragoza 12/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Analizamos los datos del Observatorio de Emancipación de los Jóvenes que ha presentado el Consejo de la Juventud y del que hablamos con el presidente del Consejo Aragonés, Tomás Aragón. Seguimos con los jóvenes y hablamos con ellos de las zonas jóvenes que se van a cerrar en Zaragoza y por lo que mañana han convocado una concentración.

Nos acercamos a Parque Venecia para conocer la valoración de los vecinos acerca de la licitación del proyecto de la ludoteca, uno de los servicios más demandados en el barrio. Mientras que desde el entorno de la calle San Miguel y el Coso nos hablan los comerciantes sobre cómo les va a afectar las obras previstas para octubre.

Como todos los años, preguntamos a los más pequeños por lo que quieren ser de mayores y quienes piensan que serían unos buenos jefes. Los resultados de la XIX Encuesta Adecco que deja datos sorprendentes.