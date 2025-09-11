magazine

Más de uno Zaragoza 1109/2025

En el programa del jueves hemos hablado del tenso pleno vivido ayer en el Ayuntamiento por la reorganización de las zonas jóvenes, del comienzo del curso en la F.P. y de las obras de reforma del Coso-Don Jaime, que comenzarán el próximo 20 de octubre. Además, comienza a funcionar la receta electrónica concertada para mutualistas de MUFACE, llega la sexta edición del Festival Saulus e iniciamos una nueva temporada de Zaragoza Conciertos. La experta en marketing, María Gómez Campillo, ha dedicado su espacio a la vuelta al cole

Redacción

Zaragoza |

Escuchamos algunas de los momentos del pleno extraordinario que se celebró ayer por la tarde en el Ayntamiento de Zaragoza sobre la reorganización de las zonas jóvenes. Nos acercamos al C.P.I.F.P Los Enlaces para saber cómo han empezado el curso en este centro que hoy ha recibido a 1200 alumnos. Hablamos, además, de obras con los comerciantes del entorno del Coso, ante el inicio el próximo 20 de octubre de las obras en esta zona de la Ciudad. Y preguntamos al sector del taxi cómo se preparan ante el inicio de unos trabajos a los que se sumarán en unos meses los de la Avenida Valencia.

Con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Aragón, Raquel García Fuentes, hemos hablado de la receta electrónica concertada que empezado a funcionar hoy para más de 28.000 mutualistas de MUFACE en la Comunidad Autónoma. Nos acercamos a los preparativos del Festival Saulus de música vocal, que llega a su sexta edición con actuaciones en la Iglesia de San Pablo y en la sede de Caja Rural de Aragón.

Comenzamos nueva temporada con Zaragoza Conciertos y Rodrigo Lorén, que esta semana nos ha traído como grupo invitado a The Kleejos Band. También regresa tras las vacaciones María Gómez Campillo, que nos habla de las técnicas de marketing que utilizan las marcas y los comercios para la compra de material escolar de cara al inicio del curso escolar.

