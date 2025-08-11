Más de uno Zaragoza 11/08/2025

Con Lourdes Funes y Jesús Gil. Nos acercamos a La Cartuja Baja donde los vecinos piden más medidas de prevención para evitar que se produzcan incendios en las empresas químicas de los polígonos de alrededor. Tras el incendio sucedido la semana pasada en un entorno chabolista, miramos a la realidad de la infravivienda en Zaragoza y de los programas que existen para solucionar esta situación.

Nos vamos al barrio de Montemolín desde donde sus vecinos piden una nueva vida para el antiguo colegio Tomás Alvira pensando en su origen educativo y social. Y con el Consejo Aragonés de las Personas Mayores preguntamos por si se está cumpliendo la ley en lo que respecta a los cajeros automáticos accesibles y que tenía que entrar en vigor el 28 de junio.

Las altas temperaturas que se están viviendo a consecuencia de la segunda ola de calor obliga a buscar ideas originales como alquilar una piscina par pasar la tarde o el día. Nos cuentan cómo funciona a través de Cocopool.