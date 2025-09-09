magazine

Más de uno Zaragoza 09/09/2025

En el programa del martes hemos hablado de los encuentros que ha mantenido esta mañana la alcaldesa, Natalia Chueca, con los portavoces de la oposición. Contamos que se ha presentado Parada Asalto, que lleva el arte urbano a las marquesinas del Tranvía, y el Día del Deporte en la calle, que se celebrará este fin de semana en la Plaza del Pilar. Presentamos la ruta de la tapa mudéjar, hablamos de contrataciones en la hostelería para el Pilar y saludamos a Aurora Oller, responsable del grupo Costureras Malotas, que abrirá la próxima Ofrenda de Flores

Redacción

Zaragoza |

Recogemos las impresiones de Lola Ranera y Julio Calvo tras sus respectivos encuentros con la alcaldesa, Natalia Chueca, esta mañana. Conocemos detalles del Día del Deporte en la calle que se ha presentado hoy y en el que participarán más de medio centenar de entidades el próximo fin de semana en la Plaza del Pilar. También se han presentado las intervenciones artísticas de Parada Asalto que lleva el arte urbano a las marquesinas del Tranvía.

Con la Asociación de Cafés y Bares repasamos las novedades de la quinta Ruta de la Tapa Mudéjar, que se celebrará el 11 al 21 de septiembre. También hablamos de las contrataciones para el Pilar en el sector hostelero. Y conocemos a Aurora Oller, responsable de Costureras Malotas, el grupo que abrirá la próxima Ofrenda de Flores del Pilar. Se trata de una agrupación de personas dedicadas a la confección de indumentaria aragonesa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer