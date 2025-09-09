Más de uno Zaragoza 09/09/2025

Recogemos las impresiones de Lola Ranera y Julio Calvo tras sus respectivos encuentros con la alcaldesa, Natalia Chueca, esta mañana. Conocemos detalles del Día del Deporte en la calle que se ha presentado hoy y en el que participarán más de medio centenar de entidades el próximo fin de semana en la Plaza del Pilar. También se han presentado las intervenciones artísticas de Parada Asalto que lleva el arte urbano a las marquesinas del Tranvía.

Con la Asociación de Cafés y Bares repasamos las novedades de la quinta Ruta de la Tapa Mudéjar, que se celebrará el 11 al 21 de septiembre. También hablamos de las contrataciones para el Pilar en el sector hostelero. Y conocemos a Aurora Oller, responsable de Costureras Malotas, el grupo que abrirá la próxima Ofrenda de Flores del Pilar. Se trata de una agrupación de personas dedicadas a la confección de indumentaria aragonesa.