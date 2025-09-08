Más de uno Zaragoza 08/09/2025

La alcaldesa de Zaragoza ha inaugurado el curso en las escuelas infantiles municipales con una visita a El Andén, de Delicias, donde ha destacado la apertura de tres nuevas aulas para este curso. Buscamos la valoración de FAPAR sobre el inicio del curso en infantil, primaria y secundaria, marcada por las quejas sobre la falta de personal docente. Precisamente, desde el sindicato CSIF han denunciado que hay medio centenar de técnicos en educación infantil que no pueden comenzar el curso porque su incorporación está prevista para el próximo día 15.

La actualidad deportiva viene marcada por el empate del Zaragoza el sábado ante el Valladolid. A pesar de la mejoría en el juego, el equipo de Gabi sigue sin conocer la victoria tras cuatro jornadas, aunque está fuera de los puestos de descenso gracias a los dos puntos obtenidos en las últimas jornadas.

Contamos que el Barrio Oliver retoma el proyecto Derecho a Capazos, donde se invita a la ciudadanía a participar en unos encuentros donde pueden exponer sus opiniones y testimonios sobre temas de derecho social. Este mes hablarán, el día 16, de los cuidados. Tras las vacaciones de verano vuelve Ramón Añaños con la actualidad de empresa en el tiempo de Club Cámaral, donde hoy hemos hablado con Ramón Cosculluela, responsable de la empresa de limpieza y control de plagas Multianau.