Más de uno Zaragoza 08/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Vamos a la plaza de Los Sitios y hablamos con los hosteleros acerca de los tratamientos de limpieza que están llevando a cabo en los veladores por la aparición de ratas en la plaza. Además, nos hacemos eco de los expedientes abiertos por La Justicia de Aragón referente al ruido que se genera en las calles.

Conocemos en qué consiste el grado de Geología, uno de los siete que tiene vacantes para el próximo curso en la Universidad de Zaragoza. Lo analizamos con el catedrático José Luis Simón. Preguntamos también por las listas de espera que hay para quienes quieran instalar o cambiarse el aire acondicionado.

Hacemos balance de las visitas que ha recibido Mobility City desde su apertura en febrero de 2023 y que ha superado en medio millón de personas. Y un récord, el de peregrinos que está recibiendo la Basílica del Pilar en este año.