Más de uno Zaragoza 07/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Miramos al comienzo de la ola de calor y lo hacemos con la petición desde UGT de que se adapten los horarios a estas situaciones, recordando que los golpes de calor durante las horas de trabajo se pueden considerar accidente laboral. También les damos algunos consejos para evitar que a las mascotas les afecte las altas temperaturas o tengan golpes de calor.

Nos hacemos eco del informe del juego que dice que se ha incrementado en un 20% por los “regalos de bienvenida” y que engancha, sobre todo, a los jóvenes, como nos cuentan desde AZAJER. Y con la Fundación Ecología y Desarrollo ponemos la mirada en los vehículos eléctricos y en cómo ayuda a que se haya reducido las emisiones de CO2.

Además, les contamos cómo la práctica de MMA, las artes marciales mixtas, está en auge entre los jóvenes. Preguntamos por los valores y beneficios que tiene la práctica de este deporte.