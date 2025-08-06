magazine

Más de uno Zaragoza 06/08/2025

Nos acercamos a Tenerías para conocer la situación de los vecinos del edificio incendiado, preguntamos por qué son y cómo funcionarán las zonas de aparcamiento de alta rotación. Hablamos de la lactancia materna y del aumento de casos de covid. Les contamos porqué no tomarse la justicia por su mano y de una campaña solidaria de material ortopédico

Redacción

Zaragoza |

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Nos acercamos a la zona del Parque Bruil y Tenerías para conocer cómo están los vecinos, diez días después del incendio que afectó a un edificio de la zona. Desde la asociación de vecinos Colectivo Bruil “Aloy Salas-Tenerías” nos hacen una fotografía.

Nuestros micrófonos se han acercado a varias de las zonas en las que se van a ubicar zonas de aparcamiento regulado de alta rotación. Y con la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudés, les contamos cómo van a funcionar y dónde se van a ubicar.

Con el Colegio de Enfermería hablamos de la Semana de la lactancia materna y con la Policía Nacional, de porqué no hay que tomarse la justicia por su mano y analizar las situaciones antes de actuar. Además, les hablamos de una campaña de recogida de material ortopédico destinado a Bolivia.

