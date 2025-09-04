magazine

Más de uno Zaragoza 04/09/2025

Hablamos de la ocupación hotelera durante este verano y de las previsiones del mes de septiembre. También hablamos de los niños a los que más cuesta la vuelta al cole, de ruidos en el Casco Histórico y de la polémica por la celebración de un pleno de la Junta de Distrito del Arrabal. Además, conocemos la labor de las familias de acogida, en el tiempo dedicado a la nutrición nuestra nutricionista Laura Reviejo habla de las propiedades del kiwi, y descubrimos las ventajas de actividades como el yoga o el pilates

Redacción

Zaragoza

Con el presidente de Horeca Hoteles, Antonio Presencio, repasamos los datos de ocupación de este verano en Zaragoza, además de conocer las previsiones para el mes de septiembre y las reservas realizadas de cara al Vive Latino, que se celebra este fin de semana. De cara al comienzo del curso escolar hemos preguntado a la psicopedagoga Mónica González Trigo por el rechazo que muestran algunos niños cuando se acerca el día de regresar a las aulas.

Los vecinos del Casco Histórico denuncian una nueva moda que consiste en utilizar los cubos de basura como instrumentos de percusión cuando cierran los bares de ocio nocturno. Y desde el Picarral han explicado por qué los vecinos han solicitado la celebración del Pleno de la Junta de Distrito en la calle, lo que ha provocado una nueva polémica entre PP y PSOE porque el consejero de Participación, Alfonso Mendoza, no ha permitido este inédito formato de pleno.

Hablamos con las familias de acogida, que hoy han celebrado una jornada en la Plaza del Pilar para dar a conocer su labor y animar a otras familias a abrir sus puertas a pequeños que no pueden permanecer, temporal o permanentemente, con sus familias biológicas. La nutricionista Laura Reviejo ha hablado de las propiedades del kiwi, después de que la Unión Europea haya reconocido sus cualidades para favorecer la salud intestinal. Además, el lunes comienzan nuevos cursos de yoga, pilates y actividades similares en siete centros cívicos. Y conocemos la programación para la nueva temporada del Teatro de las Esquinas.

