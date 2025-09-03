Más de uno Zaragoza 03/09/2025

La decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, Ana Yetano, ha explicado cómo es el primer día del curso en el campus. Con la plataforma Come-Pública hemos hablado de los centros escolares que iniciarán el curso con cocina propia en sus comedores. También sabemos cómo se combate desde el Colegio de Administradores de Fincas la soledad no deseada, tras la aparición del cuerpo de una mujer de 87 años que llevaba días fallecida en su casa.

Felicitamos a Paula Ortiz, que junto a Javier Macipe y Pilar Palomero darán el pregón de las Fiestas del Pilar el próximo 4 de octubre. Además, extraemos las conclusiones más destacadas del informe de la Fundación Basilio Paraíso sobre el impacto económico de los centros de datos con su autor, Oscar Lobera.

El colaborador galáctico, David Vicente, repasa algunos de los nombres imprescindibles de la historia de la astronomía. La Chica del Zapato Naranja nos trae información sobre el Vive Latino. Y nos acercamos al Zombie Sound Fest, que comienza hoy en la Sala Zeta con la actuación de Barrence Whitfield. Y Jesús Pérez Teira da su opinión sobre la película Materialistas, con Pedro Pascal y Dakota Johnson.