Más de uno Zaragoza 02/09/2025

El nuevo carril bici de La Almozara ya está en funcionamiento tras más de cuatro meses de obras para construir la nueva infraestructura de 1,4 kilómetros de longitud. Además, desde Zaragoza en Bici han repasado algunos de los 'puntos negros' en la red de carriles bici de la Ciudad. Desde la Asociación vecinal El Pirulí, constituida en contra del proyecto para construir casi 500 viviendas en Vía Hispanidad, han reaccionado a las declaraciones de la alcaldesa en Más de Uno, donde habló de la posibilidad de estudiar alternativas a este plan urbanístico.

Pasamos por la zona del Parque Bruil, donde continúa la preocupación de los vecinos por la presencia de numerosas personas sin hogar acampadas en las inmediaciones de sus casas y por Arcosur, donde la Asociación Arqueros valora positivamente la licitación de la futura escuela infantil del barrio. Y con Fran Castarlenas repasamos las últimos movimientos de fichajes y salidas en el Real Zaragoza.

Con el presidente del Colegio de Médicos, Javier García Tirado, hablamos de las cifras de mortalidad por el calor extremo durante el mes de agosto, que en Aragón ha dejado 74 fallecidos. Además, desde FECAPA han expresado su indignación por no haber sido invitados por parte de Las Cortes a participar en la comisión creada para limitar el uso de pantallas en la escuela pública. También hablamos de las ayudas del programa Caixa Proinfancia para dar ayudas a niños de Zaragoza en situación de vulnerabilidad de cara al inicio del curso escolar y conocemos la programación de la nueva temporada en el Teatro Arbolé. Terminamos el programa con sabor a chocolate con churros del Bar Satur, un clásico del barrio de San José que ha reabierto sus puertas tras su reforma.