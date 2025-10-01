Más de uno Zaragoza 01/10/2025

Hablamos de la iniciativa Mayores en Marcha, una andada organizada por el Ayuntamiento en la que han participado unas 500 personas mayores de 65 años. Con el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Angel Oliván, hemos sabido cómo reclamar por daños en caso de episodios meteorológicos como la tormenta del domingo.

Nos acercamos a Valdespartera, donde se ultima el montaje de las atracciones del ferial, a pesar del obstáculo que supuso la tormenta del domingo, ya que afectó a parte del recinto. Y la vicepresidenta de Cruz Roja, Raquel Martínez, ha detallado el operativo que desplegarán entre el 3 y el 13 de octubre en los espacios festivos.

Desde Cámara de Comercio nos han dado a conocer un informe sobre el impacto de los festivos de apertura en el comercio local. Además, el Colaborador Galáctico, David Vicente, ha contado cómo fueron cambiando los calendarios a lo largo de la Historia, hasta llegar a hacer desaparecer una semana completa del 5 al 14 de octubre en 1582. Y la Chica del Zapato Naranja, Marta García, nos ha traído las novedades del Pilar Gastroweek.