Pasión en Zaragoza 29/09/2025

Programa de Pasión en Zaragoza con Javi Casabona, Paco Sangorrín, Lucía Gracia, Luis Cáncer, Javi Bueno y Carlos García en el que se repasa la actualidad cofrade. Comenzamos con un repaso a las noticias. Entrevista Juan Sebastián y José Antonio Calvo sobre el Cabildo Metropolitano y de la exposición "De Círculo a Corona"

Comenzamos con el repaso a las últimas noticias relacionadas con las cofradías zaragozanas

Hoy, entrevista a Juan Sebastián y José Antonio Calvo sobre el Cabildo Metropolitano. También estará Lucía Gracia con sus Historias de Pasión y Luis Cáncer con sus Redobles del Pasado. Además, tendremos otra entrevista con Javier Clemente y María Nogueras sobre la exposición "De Círculo a Corona". Terminaremos con el repaso a la agenda de la mano de Javi Bueno.

Puedes escuchar las temporadas anteriores aquí y repasar la agenda cofrade en el blog de Pasión en Zaragoza https://pasionenzaragoza.blogspot.com/p/agenda.html .

