Pasión en Zaragoza 29/09/2025

Comenzamos con el repaso a las últimas noticias relacionadas con las cofradías zaragozanas

Hoy, entrevista a Juan Sebastián y José Antonio Calvo sobre el Cabildo Metropolitano. También estará Lucía Gracia con sus Historias de Pasión y Luis Cáncer con sus Redobles del Pasado. Además, tendremos otra entrevista con Javier Clemente y María Nogueras sobre la exposición "De Círculo a Corona". Terminaremos con el repaso a la agenda de la mano de Javi Bueno.

