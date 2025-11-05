XI Encuentro Nacional de Cofradías de 1998 en Zaragoza

El encuentro se llevó a cabo el fin de semana del 18 al 20 de septiembre en la residencia estudiantil y centro de estudio Ramón Pignateli. Fue un congreso de gran magnitud, con la asistencia de más de 400 personas provenientes de 59 localidades y 28 provincias de España.

La organización se articuló temáticamente en tres lemas: "Testimonios del pasado" (viernes), "Realidad del presente" (sábado) y "La esperanza para el futuro" (domingo). El programa incluyó ponencias de figuras como Luis Antonio Gracia Lagarda y Rafael Benito Ruesca. También se realizaron exposiciones de cartelería, fotografía y prensa, así como una exposición de pasos en San Cayetano y San Pablo, y una ofrenda a la Virgen del Pilar. Además, se proyectó el documental "Conviene que muera un hombre por todo el pueblo".

Aunque la Columna lideró la organización, hubo una gran implicación de todas las cofradías de Zaragoza en cuanto a participación y sonido, incluyendo el uso de matracas y carracas. Este encuentro fue notable por su apoyo institucional, contando con la presencia de la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi y siendo oficiada la Eucaristía final por el arzobispo Elías Yanes. A pesar de los años, este evento sirve como un espejo y una referencia importante para la Semana Santa de Zaragoza.