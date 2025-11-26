Historias de Pasión

Concierto benéfico Santa Cecilia organizado por la Hermandad de Cristo Despojado

Con Lucía Gracia. El sábado 15 de noviembre tuvo lugar en la Iglesia de San Juan de los Panetes, con motivo de Santa Cecilia, la séptima edición del Concierto de Corales organizada por la Hermandad de Cristo Despojado.

Redacción

Zaragoza |

El fin de este concierto era benéfico y todo lo recaudado iba destinado a la Fundación Amasol. Para entrar al concierto, la aportación no era económica sino que venía en forma de alimentos no perecederos, material escolar, utensilios de aseo, calzado, ropa…El evento prácticamente llenó la Iglesia de San Juan de los Panetes con aquellos que vinieron a escuchar a las cuatro corales participantes: la Coral San Agustín, la Coral Santa Teresa, la Coral Polifónica el Soto y la Coral de la Salle Montemolín. Como novedad, también se pudo escuchar a la Schola Cantorum Paradisi Portae.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer