Tertulia

Casas de Hermandad

Hubo un tiempo en que el patrimonio de una cofradía cabía en un baúl en la sacristía o en el garaje de un hermano. Hoy, las hermandades de Zaragoza alquilan y compran locales. ¿Es una evolución lógica para dar servicio a cofradías de 1.000 hermanos o nos hemos dejado llevar por una estética importada que nos aleja de la parroquia?

Redacción

Zaragoza |

Abrimos nuestra mesa de tertulia con un asunto que en los últimos años ha ido ganando peso en Zaragoza: las Casas de Hermandad. Espacios propios que ya no son excepción, sino casi norma en muchas cofradías. Para analizar si estamos ante una necesidad real o ante una tendencia que puede alejarnos de nuestras raíces parroquiales, nos acompañan tres voces con experiencia y criterio: Adán Quintín, Javier Lasheras y Domingo Figueras. Con ellos debatimos logística, identidad, economía y vida de comunidad. Porque detrás de cada local hay mucho más que paredes: hay una manera de entender la cofradía y su futuro.

