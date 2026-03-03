El arte floral de nuestros pasos

Una tertulia dedicada al arte floral en nuestros pasos de Semana Santa. Porque las flores no son solo un adorno: hablan, transmiten y completan el mensaje que la imagen lleva a la calle. ¿Es cuestión de estética, de simbolismo, de presupuesto o de identidad? Para abordarlo contamos con Miriam Aznar, Isabel Vela y Fernando Ortiz de Lanzagorta, con quienes analizaremos si en Zaragoza hay un estilo propio y hasta qué punto la flor es una ofrenda efímera… o una auténtica disciplina artística al servicio de la fe. También llamamos a Guillermo Lasso, un destacado profesional en el sector floral, licenciado en Bellas Artes y Técnico Superior en Arte Floral, que desempeña el cargo de director en la Escuela Andaluza de Arte Floral. Además, es jurado nacional e internacional, reconocido por su experiencia en el diseño y arte floral profesional.