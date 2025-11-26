15 Años de Música y Pasión: El Desafío de las Bandas Independientes en Zaragoza

Conversamos con Daniel García y Alejandro Cruz, directores de la Banda de Cornetas y Tambores San Pablo y de la Agrupación Musical Virgen del Pilar, formaciones que este año celebran 15 años de historia y dedicación. También nos acompañó Santiago Brocate, director de la banda de cornetas de Murchante, que en los últimos años ha acompañado a la Hermandad de la Trinidad. Un encuentro cercano y enriquecedor para conocer de primera mano el esfuerzo, la evolución y el compromiso que las bandas aportan a la Semana Santa zaragozana.