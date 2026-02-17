En el programa nos unimos a la celebración del 125 aniversario de la talla de la Virgen del Dolor, obra de Carlos Palao Ortubia, una imagen que desde 1900 es alma de los Escolapios y referente devocional de generaciones enteras. Un aniversario que, además, se entrelaza con los 75 años de su primera salida procesional y los 50 años de la integración de la mujer en la cofradía, configurando un momento único para reflexionar sobre identidad, patrimonio, evolución y futuro de la Cofradía del Prendimiento.