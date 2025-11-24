FÚTBOL

Victorias aragonesas en LaLiga Hypermotion

Por primera vez desde que arrancara la presente temporada en LaLiga Hypermotion, Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca terminan coincidiendo en victoria. Los maños se imponían en Ipurúa al Eibar por 1-2, mientras que los oscenses hacían lo propio con el Sporting por 2-0 en El Alcoraz.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Moya y Bakis fueron claves en el segundo tanto zaragocista | LaLiga Hypermotion

El fútbol aragonés sonríe por primera vez de manera coincidente en una jornada en LaLiga Hypermotion desde que arrancó la temporada. Hasta el momento, las victorias de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca no se habían producido a la vez, hasta que casi tres meses después del inicio la situación ha cambiado.

El Real Zaragoza lo hacía en Ipurúa, ante un Eibar que no conocía la derrota todavía como local. Partido muy sufrido para los de Rubén Sellés, que tuvieron que tirar de épica para cocinar a fuego lento un 1-2 con 70 minutos jugando con uno menos por expulsión de Saidu. El tanto de Bakis, rechazando un disparo de Toni Moya, supone tres puntos para un equipo que sigue recortando la distancia con la permanencia, situándose a cinco.

Una zona de descenso de la que sale la Sociedad Deportiva Huesca tras un partido serio en el que supo aprovechar los regalos del Sporting de Gijón. Dos manos en el área poco comprensibles sirvieron a los de Jon Pérez Bolo para sellar el triunfo desde los once metros, con Óscar Sielva y Kortajarena como ejecutores.

La próxima jornada, el Real Zaragoza recibe al Leganés en el Ibercaja Estadio el domingo a las 14.00 horas, mientras que el Huesca visita al potente Almería el sábado a las 18.30 horas.

