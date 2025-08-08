Valery Fernández, sexto fichaje del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya ha hecho oficial la que se convierte en su sexta incorporación en el mercado de fichajes veraniego. Es el caso de Valery Fernández, futbolista que llega procedente del Girona, con la carta de libertad bajo el brazo, y firma para las tres próximas temporadas con la entidad blanquilla.

A sus 25 años, Valery cuenta con gran experiencia en el fútbol profesional, rondando los 150 encuentros. Gran parte de su carrera ha transcurrido precisamente en el Girona, aunque la pasada campaña fue cedido al Mallorca, donde no contó con excesiva participación.

Se trata de un jugador que se desenvuelve por ambas bandas, especialmente la derecha, y también conoce la posición de lateral o carrilero derecho con defensa de tres centrales. Esta polivalencia, sumada a su calidad y la intención de que recupere su proyección, es lo que ha convencido tanto al director deportivo, Txema Indias, y al entrenador, Gabi Fernández.

Valery ha rechazado ofertas importantes de fuera de Europa en lo económico, por lo que apuesta por el Real Zaragoza para relanzar su carrera deportiva.