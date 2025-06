Txema Indias: "No creo que la solución sea 25 jugadores nuevos"

LEER MÁS López deja en manos del futuro director deportivo la continuidad de Gabi en el Real Zaragoza

Tras varios meses de búsqueda, el Real Zaragoza ya tiene al director deportivo que quería. Txema Indias ha sido presentado este martes como responsable zaragocista de confeccionar la plantilla a partir de ahora, con varias decisiones encima de la mesa que urgen y precisan de una respuesta inmediata.

La primera de ellas es si Gabi Fernández será o no el entrenador del equipo la próxima campaña. Indias ha confirmado contactos con el madrileño para que lo sea, pero no ha garantizado nada: "Voy a poner todo para que Gabi sea el entrenador, pero hay cosas que no están a mi alcance", reconocía. No es el único nombre propio, ya que ha vuelto a emerger el de Kervin Arriaga. El ex director deportivo del Leganés ha confirmado que deportivamente interesa mucho, pero económicamente toca limar asperezas con el hondureño.

La plantilla cuenta a día de hoy con 18 jugadores con contrato para la próxima temporada, a expensas también de qué sucede con Nieto, Jair o Lluís López que acaban su vínculo contractual el 30 de junio. Indias ha lamentado que "un alto porcentaje del límite salarial" está consumido, por lo que toca hacer encaje de bolillos para dar salida a unos e incorporar a otros.

Eso sí, dos cosas tiene muy claras. Una, que no cree que la solución sea traer a 25 jugadores nuevos. Y otra, que hablar ya de ascenso con lo vivido las últimas temporadas "es una barbaridad".