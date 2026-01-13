La salida de Kosa abre el mercado invernal del Real Zaragoza

LEER MÁS El arranque de 2026 acentúa las carencias de Real Zaragoza y S.D. Huesca

Con más tardanza de lo previsto inicialmente, pero el Real Zaragoza ya ha sellado su primer movimiento del presente mercado invernal. Sale del club Sebastian Kosa, central eslovaco que apenas ha contado con 300 minutos oficiales desde su llegada en agosto de 2024, víctima incluso de una grave lesión en su debut que le mantuvo en el dique seco durante meses.

El zaguero llega en calidad de cedido al Kosice, club que milita en la máxima categoría eslovaca, por lo que vuelve a su país para tratar de relanzar su carrera deportiva. Es un movimiento que el club necesitaba de cara a dejar espacio en la plantilla a nuevas entradas.

En los próximos días se esperan más movimientos en ambas direcciones.