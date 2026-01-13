FÚTBOL

La salida de Kosa abre el mercado invernal del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha iniciado su actividad en el mercado de fichajes dando salida a su futbolista más prescindible, Sebastian Kosa, sin minutos en Liga esta temporada. Un movimiento necesario para dar cabida a futuros fichajes, llegando en calidad de cedido al Kosice eslovaco, de la máxima categoría.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

El eslovaco vuelve a su país en calidad de cedido
El eslovaco vuelve a su país en calidad de cedido | Real Zaragoza

Con más tardanza de lo previsto inicialmente, pero el Real Zaragoza ya ha sellado su primer movimiento del presente mercado invernal. Sale del club Sebastian Kosa, central eslovaco que apenas ha contado con 300 minutos oficiales desde su llegada en agosto de 2024, víctima incluso de una grave lesión en su debut que le mantuvo en el dique seco durante meses.

El zaguero llega en calidad de cedido al Kosice, club que milita en la máxima categoría eslovaca, por lo que vuelve a su país para tratar de relanzar su carrera deportiva. Es un movimiento que el club necesitaba de cara a dejar espacio en la plantilla a nuevas entradas.

En los próximos días se esperan más movimientos en ambas direcciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer