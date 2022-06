Sabin Merino no comenzará la pretemporada con el Real Zaragoza

El Real Zaragoza comenzará el lunes 4 de julio la pretemporada sin Sabin Merino. El delantero aterrizará el viernes en México y se unirá así a las filas del Atlético de San Luis (club hermano del Atlético de Madrid) aprovechando las sinergias que unen al equipo colchonero con el blanquillo tras la llegada de la nueva propiedad.

Merino recaló en el conjunto aragonés en el último mercado invernal, firmando por tres temporadas a razón de más de medio millón de euros por campaña, y a pesar de no marcar ningún gol en toda la segunda vuelta y de estar lejos de cumplir con las expectativas marcadas, la dirección deportiva e incluso el entrenador Juan Carlos Carcedo manifestaron en las últimas semanas la intención de seguir contando con el jugador de Urdúliz. Sin embargo, el interés del equipo mexicano y después de valorar la situación del delantero, el Real Zaragoza y el Atlético de San Luis llegaron el lunes a última hora del día a un acuerdo para que se marche a jugar cedido una temporada.

Con su salida, el Real Zaragoza cuenta únicamente con dos delanteros. Iván Azón, pendiente de renovar hasta 2025, y Juanjo Narváez, con su futuro todavía por concretar puesto que el club no descarta una salida si termina llegando una buena oferta por el colombiano. Pero el ex del Athletic Club, Leganés y Deportivo no será el único ariete que no esté en el primer día de pretemporada puesto que el esloveno Haris Vuckic ya está entrenando con su nuevo equipo, el H.N.K. Rijeka, y no volverá a defender la elástica blanquilla.