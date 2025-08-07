FÚTBOL

El Real Zaragoza vence en Tarragona (1-2)

Nuevo triunfo del Real Zaragoza en el penúltimo compromiso de pretemporada, con el inicio de Liga en San Sebastián ya asomando en el horizonte cercano. Los goles de Soberón y Pau Sans daban ante el Nástic una victoria trabajada, aunque la lesión de Tachi exige de nuevo refuerzos defensivos.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Pau Sans celebra el gol del triunfo
Pau Sans celebra el gol del triunfo | Real Zaragoza

Nunca es fácil para el Real Zaragoza jugar en Tarragona y siempre el Nástic ofrece una gran resistencia, por lo que lo sucedido este miércoles en el penúltimo test de pretemporada blanquillo no sorprende a nadie. Triunfo, eso sí, de los de Gabi Fernández por 1-2, gracias a los goles de Mario Soberón en la primera mitad y de Pau Sans en la segunda.

Comenzaba serio y mandando el cuadro blanquillo, sin contar con excesivas oportunidades, pero prácticamente una de las primeras acabó en las mallas. Robo de Bazdar, apertura para Soberón que con un centro-chut sorprendía al ex zaragocista Dani Rebollo. Ayuda del guardameta, pero todos los goles valen. El tanto espoleó a los locales, que lograron igualar la contienda por medio de otro ex zaragocista, Marcos Baselga, con un cabezazo picado que superaba a Poussin.

Antes, otro percance, y no son pocos en esta pretemporada. En un fallo en el despeje, Tachi notaba algo extraño en su rodilla y con gestos evidentes de preocupación se marchaba lesionado del terreno de juego. Con Radovanovic también entre algodones, Gabi se queda sin centrales puros en la plantilla.

Ya en la segunda, mayor empuje por parte de los tarraconenses, pero el gol del triunfo lo sellaría el Real Zaragoza. Centro de Marcos Cuenca y cabezazo inapelable llegando desde atrás de Pau Sans, que sigue de dulce en este periodo de preparación.

Será este sábado a las 21.30 horas cuando se ponga el broche a la pretemporada ante la Sociedad Deportiva Huesca, que también superaba su compromiso amistoso ante el Alavés, rival de máxima categoría, por 0-1.

