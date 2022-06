El Real Zaragoza presenta la campaña de abonados para la temporada 2022-23

Bajo el lema "#LoMejorEstáPORVENIR", el Real Zaragoza quiere superar la cifra de los casi 23.000 abonados de la última temporada. La llegada de la nueva propiedad abre un tiempo de ilusión en el zaragocismo y eso es algo que desde el club esperan notar con la campaña de abonados que ya está en marcha. "Estamos empezando la campaña en tiempo y forma diferente a temporadas anteriores, este año empieza relativamente pronto y los aficionados tienen tiempo para renovar o darse de alta", explica Carlos Arranz, director de Marketing del Real Zaragoza.

En cuanto a los precios, se mantiene la cuota para las renovaciones de los abonados con una antigüedad de dos años o superior. Los carnets domiciliados se cargarán en cuenta el 7 de julio si antes del 30 de junio no se comunica la baja, y este año las altas (que aumentan el precio en un 5%) podrán solicitarse de manera online: "Los precios de altas y renovaciones, desde 2015-2016, vienen siendo los mismos". A continuación, añadió que "el pequeño incremento no lo veo como algo que manifiestamente suba los precios sino un refuerzo de aquel que ha renovado porque es alguien que lleva años con nosotros, no es muy significativo, nos importa reforzar la figura del socio que lleva años con nosotros".

Sobre las expectativas marcadas, Arranz comentó que "la primera premisa es crecer y vamos a luchar por hacer cuantos más mejor, pero manifiestamente queremos crecer en el número de socios en La Romareda y que así podamos comenzar los partidos en casa con el marcador a favor porque se note mucho el ambiente".

Además, unas de las novedades está en las familias cuyos dos progenitores sean socios abonados puesto que tendrán gratis dos pequeabonos y dos abonos en categoría infantil. "Hemos añadido ventajas con los dos progenitores abonados y ventajas comerciales que permiten ofrecer un contexto con el cuál abonarse al Real Zaragoza no sea solo motivo para ir a los partidos sino tener promociones, descuentos que le aportan más valor al carnet", comentó, Arranz.

También hay novedades en la zona gol de pie porque este año se accederán mediante el sistema de control biométrico (con huellas dactilares), siguiendo la normativa vigente. El club gestionará la toma de huellas para el citado control biométrico a través de un dispositivo especial en las taquillas de La Romareda.