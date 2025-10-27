Luto en el fútbol aragonés por el fallecimiento de un cadete del Real Zaragoza

Trágica noticia la que ha sacudido hoy al fútbol aragonés. El Real Zaragoza comunicaba esta mañana el fallecimiento de Jorge Casado, futbolista de 15 años que militaba en su equipo cadete. El club ha decretado lunes de luto, suspendiendo toda actividad en la Ciudad Deportiva, incluyendo el entrenamiento que iba a tener lugar del primer equipo. La plantilla ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

Jorge llegó al club hace seis temporadas. Durante toda la jornada se están sucediendo los mensajes de condolencias por parte de representantes del tejido deportivo aragonés.

En el comunicado, el club se expresaba así: "Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge".