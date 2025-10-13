Larraz ya ejerce como técnico zaragocista tras la salida de Gabi

La trituradora de entrenadores en la que se ha convertido el Real Zaragoza en los últimos años se ha cobrado en Gabi Fernández su última víctima. Tras su llegada en el mes de marzo, el madrileño conseguía la permanencia del equipo, objetivo prioritario en su aterrizaje en la ciudad del Ebro, pero la mala dinámica de resultados en el arranque de la 25-26 ha desembocado en su destitución.

Lo hace tras una victoria en nueve partidos en la presente temporada, dejando al equipo como colista de la competición con sólo 6 puntos de los 27 en juego. En su balance como técnico zaragocista no mejoran excesivamente los números, con 5 triunfos en 20 encuentros al mando de la nave blanquilla.

Su sustituto es Emilio Larraz, hasta ahora en el Deportivo Aragón, con quien estaba cuajando un notable inicio de campaña situado en los puestos nobles de la clasificación de Segunda Federación, en el grupo segundo. Conoce perfectamente la casa, el club y también a los futbolistas que pueden estar preparados para rendir desde ya con el primer equipo.

Uno de ellos es Pinilla, que se ha mantenido ejercitándose con los mayores en su primera sesión al frente del equipo. También ha estado Pomares, superada su fuerte contusión. Al margen sigue Paulino de la Fuente y se suma Kenan Kodro, con un percance muscular.

En el horizonte, el partido contra la Cultural Leonesa de este sábado en el Ibercaja Estadio. Los maños necesitan ganar y empezar con buen pie la etapa de Larraz al frente del banquillo.