Gabi Fernández: “Hablar de objetivos a día de hoy no es realista”

El Real Zaragoza ha realizado este miércoles su tradicional Ofrenda a la Virgen del Pilar y, posteriormente, la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí, el técnico, Gabi Fernández, ha mantenido su discurso de no marcarse objetivos todavía.

“Ahora hablar de objetivos antes de empezar la temporada es muy bonito, y saldrá en las portadas, pero no es ser realista”, ha confesado el entrenador. “Me comprometo a que el equipo va a competir, va a ser identificable y la gente se va a sentir orgullosa de eso”, ha incidido, concluyendo que a partir de ahí construirán “los objetivos reales del club”.

Antes ha sido el turno para el director general, Fernando López, quien ha afirmado que el Real Zaragoza está ahora mejor de lo que se encontraron y que los cambios realizados “se van a ver en resultados en el campo”. En cuanto a los retos de la temporada, ha marcado “recuperar la identidad”.

La bienvenida la ha dado el alcalde accidental, Alfonso Mendoza, ha aseverado que el “Real Zaragoza es un símbolo que nos une y que proyecta el nombre de la ciudad en toda España”.