Cuatro fichajes en un frenético fin de mercado en el Real Zaragoza

El fin de mercado de fichajes del Real Zaragoza trajo consigo sorpresas y también dejó deberes por hacer.Martín Aguirregabiria fue el último de los cuatro anunciados ayer, lateral derecho que militó la última campaña en el Cartagena. Antes, Esteban Andrada se convertía en guardameta del Real Zaragoza cedido por parte de los Rayados de Monterrey y acompañará a Adrián Rodríguez en una empresa tan complicada como la portería maña. Era compañero por cierto de Sergio Canales, Sergio Ramos o Lucas Ocampos.

Además, para la delantera saltaba la sorpresa con Kenan Kodro, hijo de Meho Kodro. Kenan es un delantero puro que llega cedido del Ferencvaros húngaro. La pasada campaña estuvo también a préstamo en el Gaziantep turco y se proclamó pichichi de la Copa otomana con 6 dianas en 5 encuentros.

Y el más esperado e ilusionante, el de Paul Akouokou. Tras un verano detrás de su incorporación, el mediocentro llega cedido del Olympique de Lyon, donde no estaba gozando de oportunidades. Complementa a los futbolistas de la zona ancha del terreno de juego como Francho, Gabi o Keidi Bare.

El culebrón de la no salida de Bakis no acabará aquí, porque el Vanspor anunció que no había superado el reconocimiento médico y el jugador asegura que sí, y que no firmó porque le habían cambiado condiciones en el contrato, recibiendo incluso amenazas del presidente del club por no firmar.