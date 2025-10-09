BALONCESTO

Casademont Zaragoza también reina en Europa

El inicio de fase de grupos no pudo tener mejor color para Casademont Zaragoza femenino, que vencía por 70-73 en la difícil cancha de Landes. Tras un inicio pletórico, el encuentro se igualaba y entraba en la recta final con máxima igualdad, pero la calidad de Helena Pueyo sirvió para desnivelar la balanza.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Las mañas arrancan con victoria la Euroliga
Las mañas arrancan con victoria la Euroliga | Euroliga

Casademont Zaragoza femenino entraba con buen pie en la fase de grupos de la Euroliga, máxima competición continental, en un encuentro de alta dificultad disputado en la cancha de Basket Landes. Lo hacía ganando por 70-73 poniendo la primera piedra para acceder a la siguiente ronda, donde las victorias se arrastran desde la presente. La dinámica positiva sigue intacta desde el tropiezo en Brno: desde entonces, pleno de triunfos de renombre.

El inicio de encuentro de las de Carlos Cantero fue sencillamente perfecto. Rápidas en circulación, sobresalientes en defensa y una demostración de baloncesto inmejorable. Pero Europa es Europa y más lejos del calor del Pabellón Príncipe Felipe. Las francesas reaccionarían, como era de suponer, e igualaban de manera paulatina el luminoso.

Todo hasta llegar a unos últimos minutos de infarto. De hecho, llegaron a ponerse un punto arriba a falta de poco más de dos minutos, haciendo tambalear las opciones de victoria rojilla. Sin embargo, una gran recta final del equipo, liderado por una Helena Pueyo que sigue de dulce, sirvió para desnivelar la balanza para las mañas, además de un triple de Vorackova que terminaba por sentenciar.

Pueyo fue la mejor con 23 puntos, 26 de valoración, y un acierto en tiros sobresaliente con tres de tres en triples. El otro partido del grupo, el Venezia - Mersin, se disputa hoy a partir de las 19.30 horas. La siguiente jornada, Venezia visitará el Príncipe Felipe el próximo martes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer