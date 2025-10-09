Casademont Zaragoza también reina en Europa

LEER MÁS Hempe regresa a Casademont Zaragoza para reforzar el juego interior

Casademont Zaragoza femenino entraba con buen pie en la fase de grupos de la Euroliga, máxima competición continental, en un encuentro de alta dificultad disputado en la cancha de Basket Landes. Lo hacía ganando por 70-73 poniendo la primera piedra para acceder a la siguiente ronda, donde las victorias se arrastran desde la presente. La dinámica positiva sigue intacta desde el tropiezo en Brno: desde entonces, pleno de triunfos de renombre.

El inicio de encuentro de las de Carlos Cantero fue sencillamente perfecto. Rápidas en circulación, sobresalientes en defensa y una demostración de baloncesto inmejorable. Pero Europa es Europa y más lejos del calor del Pabellón Príncipe Felipe. Las francesas reaccionarían, como era de suponer, e igualaban de manera paulatina el luminoso.

Todo hasta llegar a unos últimos minutos de infarto. De hecho, llegaron a ponerse un punto arriba a falta de poco más de dos minutos, haciendo tambalear las opciones de victoria rojilla. Sin embargo, una gran recta final del equipo, liderado por una Helena Pueyo que sigue de dulce, sirvió para desnivelar la balanza para las mañas, además de un triple de Vorackova que terminaba por sentenciar.

Pueyo fue la mejor con 23 puntos, 26 de valoración, y un acierto en tiros sobresaliente con tres de tres en triples. El otro partido del grupo, el Venezia - Mersin, se disputa hoy a partir de las 19.30 horas. La siguiente jornada, Venezia visitará el Príncipe Felipe el próximo martes.