Casademont Zaragoza busca alzar la Supercopa Endesa en Huesca

Sin tiempo prácticamente para paladear el éxito en Euroliga, Casademont Zaragoza femenino tiene por delante otro de los grandes retos de la temporada. Las de Carlos Cantero disputan este fin de semana en Huesca la Supercopa Endesa, con el Palacio de los Deportes como escenario, y con los rivales más fuertes posibles del panorama nacional.

Este sábado, las rojillas se miden a Jairis a las 20.00 horas en una de las semifinales, mientras que la otra tendrá lugar a las 17.15 horas. Allí se medirán Perfumerías Avenida de Salamanca y Valencia Basket, principal favorito un año más a todos los títulos. El ganador de cada eliminatoria disputará la final el sábado a las 17.00 horas para levantar el primer título de la temporada.

Casademont llega después de imponerse en la eliminatoria de la ronda previa de Euroliga a Zabiny Brno, con una auténtica exhibición de Mariona Ortiz para hacer historia remontando los 21 puntos de desventaja cosechados en el choque de ida en territorio checo. Además, hay otro aliciente importante. Será el momento para ver debutar con la rojilla a Carla Leite, fichaje estrella de esta campaña y que ha estado disputando los últimos meses la WNBA.

Este título nació en la temporada 2003/2004 y es la primera vez que se celebra en tierras aragonesas.