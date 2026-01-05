El arranque de 2026 acentúa las carencias de Real Zaragoza y S.D. Huesca

LEER MÁS El Real Zaragoza se lleva el derbi de las urgencias (1-0)

Confiaban Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca en sacar algo positivo de sus partidos inaugurales de 2026, pero ambos marchaban con el saco vacío. En el caso de los oscenses roto, viendo la imagen ofrecida en el césped de Castalia, con un Castellón que le superó desde el primer minuto y acabó goleando por 4-1.

Un resultado que deja a los altoaragoneses con 23 puntos, sólo uno por encima de descenso, y evidencia que necesitan refuerzos de manera urgente. Especialmente el equipo está adoleciendo de acierto en ambas áreas, lo más codiciado del fútbol, y pese a tener una plantilla amplia en número es una carencia que debe solventar para afrontar con garantías la segunda vuelta.

Mejor imagen dio el Real Zaragoza ante Las Palmas, aunque con idéntico resultado y peor clasificación. El 1-2 en el Ibercaja Estadio deja a los de Rubén Sellés, de nuevo, en una posición extremadamente delicada con 17 puntos, a 6 ya de la permanencia que marca precisamente la S.D. Huesca.

El propio Sellés decía en sala de prensa que no espera refuerzos pronto y que deben centrarse en lo que tienen, pero los blanquillos evidencian la necesidad urgente de incorporar jugadores de talento en prácticamente todas las zonas del campo.

Del acierto y premura de los directores deportivos de ambos clubes dependerá, en gran medida, la posibilidad de los equipos aragoneses de salir del pozo.