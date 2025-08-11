Arranca la semana de la verdad para Real Zaragoza y S.D. Huesca

Las pretemporadas han finalizado tanto para Real Zaragoza como para Sociedad Deportiva Huesca y, ahora, llega ya el momento de la verdad. Los representantes aragoneses de la categoría de plata del fútbol español debutan este domingo con objetivos todavía muy difíciles de definir. Y lo harán ante dos rivales totalmente opuestos.

El primero en saltar al terreno de juego a estrenar campaña será el Real Zaragoza. Los de Gabi Fernández visitan Anoeta a partir de las 17.00 horas para medirse al filial de la Real Sociedad, equipo recién ascendido, aunque con todavía muchas piezas necesarias para terminar de perfilar la plantilla. Además, el técnico deberá estar muy pendiente esta semana de la enfermería para ver si recupera a algún central, ya que ni Pomares ni Saidu son especialistas en esa zona.

El equipo blanquillo ha vencido a Mirandés, Tarazona y Nástic de Tarragona en la pretemporada, empatando con la Sociedad Deportiva Huesca en el Memorial Carlos Lapetra. Eso sí, encajando gol en los tres últimos encuentros disputados, lo que evidencia la necesidad de refuerzos, más todavía con las lesiones de Radovanovic, Tachi y Kosa.

Por su parte, los de Sergi Guilló se estrenan a partir de las 19.30 horas del domingo en El Alcoraz ante el Leganés, equipo recién descendido y que tiene como reto intentar regresar a la máxima categoría en un año. Duelo de máxima exigencia, pero los altoaragoneses han dado muestras de solvencia en el periodo de preparación.

Han caído rivales de Primera División como Osasuna o Alavés y empataron en el Ibercaja Estadio pese a estar con uno menos gran parte de la segunda mitad. También faltan refuerzos, más todavía tras las salidas de Gerard Valentín o Loureiro.