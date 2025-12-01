FÚTBOL

Los aragoneses aparcan la Liga para centrarse en Copa del Rey

Tras la celebración de una nueva jornada liguera, los representantes aragoneses que quedan con vida en la Copa del Rey disputan esta semana la segunda ronda. Sociedad Deportiva Huesca y Club Deportivo Ebro lo hacen este martes, mientras que el Real Zaragoza tendrá que esperar al jueves.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Los de Bolo empataban en Almería en un difícil encuentro
Tras un fin de semana de resultados positivos para todos ellos, los representantes aragoneses que quedan vivos en esta segunda ronda de Copa del Rey buscarán esta semana la clasificación a la siguiente. Lo harán tras una victoria del Real Zaragoza y dos empates de Sociedad Deportiva Huesca y Club Deportivo Ebro, valiosos resultados en el camino hacia la permanencia en sus categorías.

Este martes, a las 19.00 horas, abrirán fuego dos de ellos. La Sociedad Deportiva Huesca lo hará en el terreno de juego del Racing de Ferrol, rival que descendía esta pasada campaña a la categoría de bronce del fútbol español. El técnico Jon Pérez Bolo ya ha anunciado que dará minutos a los que menos están participando en Liga. También que no arriesgará con Toni Abad si sigue con molestias.

A la misma hora, el Club Deportivo Ebro, de Segunda Federación, recibirá en el Ibercaja Estadio a un contrincante de la máxima categoría. Llega a la capital aragonesa Club Atlético Osasuna en un partido declarado de alto riesgo por la rivalidad entre los ultras del Real Zaragoza y de los navarros, por lo que se espera un amplio dispositivo policial para evitar problemas.

Un Real Zaragoza que tendrá que esperar al jueves para, también en el Ibercaja Estadio, recibir al Burgos. Los burgaleses están cuajando una gran temporada en Liga, son quintos con 25 puntos, pero los maños vienen con la moral muy alta tras tres victorias consecutivas. Eso sí, la Copa es otra historia y Sellés aprovechará para dar minutos a los menos habituales.

