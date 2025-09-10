Andrés Temiño hace historia colgándose el oro en Corea del Sur

Triunfo histórico el que se ha vivido este miércoles en Corea del Sur con sabor aragonés. Andrés Temiño disputaba la final junto a Elia Canales del Campeonato del Mundo de Tiro con Arco en la localidad de Gwangju, y se han impuesto a la pareja anfitriona, colgándose la medalla de oro.

Se trata de la primera vez en la historia que España logra este éxito y también la primera que los surcoreanos no se cuelgan la medalla de oro. Lo hacían por 6-2 poniendo la guinda a un gran campeonato con el final más feliz posible.

Por el camino, también se deshacían de Holanda en octavos de final, venciéndole por 6-0; en cuartos hacían lo propio con México por 5-3; y ya en semifinales a Japón por 5-1, lo que les aseguraba la medalla.

Los rivales de hoy, An Sun y Kim Woo Jin, suman ocho oros olímpicos, lo que da una perspectiva de lo conseguido en territorio surcoreano.