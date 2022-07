Alberto Zapater no piensa en la retirada

Alberto Zapater va camino de su séptima temporada en el Real Zaragoza y por lo que desprendió en la primera rueda de prensa del curso 2022-23 no parece que vaya a ser la última. "Podría decir eso y parecer que ya me quiero retirar, pero la afronto con la sensación de que quiero ganarme jugar un año más", señaló. El capitán entiende que "es mejor esa mentalidad" y resta importancia a estar ante el último año de su contrato porque "cuando el club y yo decidimos firmar cinco años ninguno pensaría que íbamos a llegar hasta aquí, fue un detalle o una muestra de cariño, compromiso y fidelidad por parte de ellos". En este sentido, el centrocampista mantiene la ilusión del primer día: "El cosquilleo del primer día de estar aquí a las 08:00 horas lo sigo teniendo, mientras esté esa llama más el físico, que intento cuidarlo al máximo, el tiempo dirá, pero la ilusión es la de intentar ayudar y veremos como discurre el año".

Ilusión en el jugador por seguir aportando sobre el terreno de juego, e ilusión en los aficionados por volver a estar cerca del equipo una temporada más porque tras una semana de campaña de abonados, el club ya supera la barrera de los 19.500. Por eso, en sala de prensa, el ejeano se deshizo en elogios hacia la hinchada. "La afición es la mayor fuerza de este club, siempre he dicho que el Zaragoza será lo que quiera su gente es porque si siempre hay esa masa social eso no nos lo quita nadie. Nos hace diferenciales, es de agradecer que estén ilusionados con el equipo y vamos a intentar devolverles eso en el campo", sentenció.

Después de completar la primera semana de entrenamientos, Zapater reconoció que "ahora nos han hecho una serie de carga de trabajo que hace tiempo que no llevábamos, me dio una fase aguda en la espalda, pero en dos días se controla. Con ganas de trabajar, de currar y sabiendo que vamos a estar mejor porque se está trabajando mucho y bien".

Cuestionado por si este año será o no el del ascenso, el capitán señaló que "empezar bien ayuda, pero la Segunda es muy larga. Ha venido una propiedad nueva, hay cambios en el club y la ilusión de todos es la exigencia que te lleva esta camisa y te da la afición. A partir de ahí, somos conscientes de lo difícil que es la categoría y ojalá empecemos arriba porque ayudaría, por estadística no creo, pero vamos a trabajar para que este sea el año".

Por último, respecto al proyecto deportivo, a la confección de la plantilla con solo dos caras nuevas hasta la fecha, Zapater no quiso entrar en valoraciones directas: "Yo tengo mi opinión que según qué foros intento no hablar porque fuera de aquí intento hablar lo menos posible del Zaragoza, pero para mí los que hay ahora son mis compañeros. Intento ponerme en la piel de cada uno de ellos, he pasado por la situación de ellos y a veces que hablen de uno o de otro no es agradable. Sabemos como son estos meses, pero los que se queden sé que sumarán y los que vengan también, lo que decida el club será lo mejor para el club".