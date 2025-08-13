Vuelve la familia Garza para resolver misterios en vacaciones

LEER MÁS María Pérez Heredia regresa con una novela carcelaria y más sangrienta

Los escritores y guionistas Javier Holgado y Susana López Rubio nos encandilaron en la primera entrega de las aventuras de Lucio Garza y “El asesino de los Caramelos de violeta” y una vez más nos descubren que los Garza son más que una familia. Son un equipo que funciona como un perfecto engranaje a la hora de resolver crímenes y misterios. Ellos son Lucio Garza, forense, su mujer Tersa y sus siete hijos, todos con nombres relacionados con autores y personajes de novelas de misterio. Amantes de la novela negra que se encuentran de vacaciones en la Costa Dorada.

Sitúense en el tiempo, verano de 1969. Entablan una amistad con una mujer, una turista más, que aparece asesinada a los pocos días. ¿Cómo se resolverá el misterio, quién es esta misteriosa mujer? Es lo que hay que averiguar en “El misterio de la turista que murió dos veces”. Un thriller refrescante, y muy rápido en su lectura, lo que hace que el lector se identifique desde el primer momento con sus protagonistas y no pueda dejar de leer.

En esta novela, como indica Javier Holgado, se juega con la idea del precio que tiene la fama y cómo hubo una época en la que niños niños y niñas actrices perdían su derecho a disfrutar de su infancia al convertirse en un personaje reconocido. La novela comienza “enganchando” con una pregunta: “¿puede morir una persona?”, Susana López Rubio asegura que sí y para descubrirlo, sólo hay que leer la novela.