Quererse a uno mismo, primer paso para crear tu estilismo

Durante la pandemia, el pijama fue el uniforme de miles de personas, pero conforme pasaban los días, ya no era tan cómodo y se necesitaba volver a vestirse con ropa de calle y arreglarse. Esto provocó diversas consultas a la estilista de moda Paula Amoretti a través de sus redes sociales. Ella aconsejaba a través de un método con siete pasos para que las personas se sintieran bien consigo mismas. Así surgió “Terapia con estilo”.

Siete pasos para “quererte y reconciliarte con tu imagen” y es que uno de ellos, como explica Amoretti es mirarse al espejo, pero no para ver, sino para mirar. Conocernos y querernos a nosotros mismos y a partir de ahí encontrar el look o las prendas con las que sentirse cómodo. Teniendo en cuenta que, siempre siendo fiel a uno mismo, cada momento tiene su look. No es lo mismo una reunión de trabajo que ir a un evento deportivo o salir a cenar con los amigos.

Paula Amoretti ha vivido en tres continentes y en ciudades cuna de la moda como Nueva York, Madrid y también México. En todas ellas se ha dado cuenta que en cada lugar la moda es y se ve diferente por lo que es importante conocerse a uno mismo para adaptar las tendencias a nuestro propio estilo y no copiar los looks porque no a todo el mundo le favorece lo mismo.