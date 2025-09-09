Misterio, cultura en la última novela de Vila-Snjuán

El barrio gótico de Barcelona es el escenario escogido por Sergio Vila-Sanjuán para situar la trama de “Misterios en el barrio gótico”, la novela con la que ganó el Premio de Novela Fernando Lara 2025. Una novela en la que, a través de un periodista a punto de jubilarse, Víctor Balmoral, se va a ver involucrado en enigmas, asesinatos y muchos misterios. Todo en un escenario que se convierte en protagonista, el barrio gótico de Barcelona.

Para Vila-Sanjuán, se trata de una novela con un “argumento de misterio en la que se reflexiona sobre cómo han cambiado las ciudades. El pasado y el presente se van combinando de la forma más amena posible porque es una novela y busca entretener y seducir al lector”. Esta novela de “misterio cultural” conduce al lector a través de las calles y rincones de este barrio barcelonés que ha sido reconstruido en numerosas ocasiones, lo que hace que para muchos sea todo un misterio. Por ejemplo, la fachada de la catedral de Barcelona es de 1890 aunque parece muy anterior “es un barrio que tiene sus secretos”.

Misterio y cultura en esta Barcelona en la que el protagonista Víctor Balmoral, se ve involucrado en una serie de truculentas tramas. Un personaje que tiene algo del propio autor, como la profesión y la generación a la que pertenecen. Pero Sergio Vila-Sanjuán asegura que es el “fantasma” el que más le representa y al que más ha aportado de si mismo.