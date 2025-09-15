Inma Rubiales propone encontrar nuestro lugar en el mundo con banda sonora

LEER MÁS Silvia Intxaurrondo habla del silencio y de todo lo que puede esconder

“Ojalá construyas un lugar increíble. Uno donde puedas ocupar el espacio que quieras y nadie te haga sentir jamás que estarías mejor en silencio”. ¿Qué puede sugerir? Este deseo se plasma en la portada de “Nuestro lugar en el mundo”, una novela juvenil muy actual. Comienza en mayo 2023 y se desarrolla en 2024. Actual por el tiempo y actual por lo que cuenta, guiado por una banda sonora que nos conduce por la historia de Nora y Luka. Y la mano que cuenta esta historia es la de Inma Rubiales.

Se trata de la búsqueda del lugar en el que todo el mundo quiere encajar, algo que no es sencillo. Físicamente la historia trascurre en Finlandia donde vive Luka y donde ha visto cómo su vida se ha truncado en numerosas ocasiones cerrándosele muchas puertas. Y por otro lado está Nora, española, que se siente perdida y decide trasladarse al lugar más feliz del mundo para buscar su lugar en el mundo.

Rubiales cuenta cómo se trata de una novela de sentimientos y en la que se lanza un mensaje a que los jóvenes han de dejarse oír. La autora explica que hay muchas lectoras, sobre todo adolescentes, que se ponen en contacto con ella para decirle que se sienten identificadas con Nora porque vive en un continúo conflicto con lo que la sociedad les dice: “tienes que callar más”, “no tienes que ser tanto tu misma”. Y cómo dice Inma rubiales: “no hemos nacido para ser piedras, hemos venido a la vida para abrazar la sensibilidad y las emociones con intensidad”.

La música también es protagonista en esta novela en la que funciona como un “hilo del destino”. Tan importante es la música que la propia autora ha elaborado una playlist de cien canciones escogidas una a una porque son las que escuchan los protagonistas y las que ella escuchaba mientras escribía la historia.