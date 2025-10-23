Elsa Punset: "es más importante que nunca parar y pensar qué es lo que está pasando"

“Alas para volar” gira, precisamente, en torno a un gorrión, es el elemento trasformador a través del que la autora consiguió “reconectar”. Como explica Elsa Punset, fue un verano en el que estaba cansada y pasando por un momento personal complicado, cuando al abrir la puerta de su casa se encontró con un pequeño gorrión que se había caído del nido. Lo recogió y adoptó, comenzando así “una experiencia transformadora y muy bonita”, como califica Punset, ya que “cuando cuidas de un ser humano es sencillo porque necesitas lo que necesita, pero cuando cuidas de un ser tan diferente como el pajarillo descubres una familia entera”.

En un momento u otro, todos hemos tenido que volver a empezar y Elsa Punset acompaña al lector a través de la evolución del gorrión y de sus ganas de vivir. Con el “descubrimos que cuando somos pequeños estamos centrados en la alegría, en el instinto, pero cuando vamos acumulando la herencia de nuestros padres a la hora de mirar, de resolver conflictos, de comunicarnos e incluso de cómo nos quieren, lo olvidamos al crecer”. La autora recuerda la frase de u psicólogo que dice que “la primera parte de la vida es un error gigantesco e inevitable” porque se vive en la inconsciencia y es en la segunda parte de la vida cuando abrimos los ojos y decidimos nuestro camino.

Precisamente es en ese momento en el que hay que hacerse muchas preguntas, desde qué miedos se tiene hasta qué vida se está viviendo y si es la que realmente se quiere vivir. Respondiéndolas se podrá tener las alas necesarias para volar. Para Elsa Punset, el momento en el que vivimos no invita a para y hacer esa reflexión necesaria, sino que hacemos todo de forma inconsciente. “Si realmente no quieres vivir en piloto automático no queda más remedio que hacer el viaje del autoconocimiento que los humanos llevamos siglos haciendo. Vivimos rígidos en unos hábitos que no nos dejan volar”.

Estamos en un tiempo en el que hay muchos problemas de salud mental, estrés, ansiedad “estamos desbordados y es más importante que nunca parar y pensar qué es lo que está pasando”, añade Punset.