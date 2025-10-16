"Autocuidado", rutinas para aprender a querernos a nosotros mismos

Dos psicólogas con mucha trayectoria, Patricia Ramírez, conocida como Patri Psicóloga, y Yolanda Cuevas realizan una propuesta de diversas rutinas en 52 semanas para aprender a cuidarnos y lo hacen en “Autocuidado”.

Como indica Patri Psicóloga, “hemos normalizado un estilo de vida que nos está dañando la salud física y mental, llenando una agenda y pensando que es éxito personal y profesional, pero pasa factura porque no tenemos tiempo para recuperarnos y cumplir con lo más básico de la vida saludable”. Esto es dormir las horas necesarias, comer de una forma tranquila y no de pie con un tupper, además de tener tiempo para hacer ejercicio físico “la píldora de la protección de la salud de forma integral”.

El problema, como indican las psicólogas es que, cuando se consigue tener esos quince minutos, aparece el “sentimiento de culpa que impide disfrutar de ese momento”. Para Yolanda Cuevas, lo importante es tomar conciencia de lo que sí y de lo que no nos aporta y empezar a desarrollar esas competencias para atender a todas las necesidades, “cuidarnos en los diferentes aspectos de la vida porque promoverá nuestro bienestar y la mejor relación entre las personas”.

Para conseguirlo, en “Autocuidado”, las autoras realizan 52 propuestas de acciones, una por semana, que tienen que ver con el cuidado de la salud, la práctica de ejercicio físico, de relaciones con amigas. Unas rutinas para interiorizar y que “no cueste realizarlas. Sin forzar ni compararse”, como indica Cuevas.

En lo que respecta al autocuidado, las mujeres tienden a autoengañarse en el sentido de que, como indica Ramírez, “las mujeres tendemos a entender como autocuidado dedicarnos una tarde para darnos un masaje”. La psicóloga explica cómo se utiliza la palabra “autocuidado” como justificación para dedicarnos un tiempo sin justificación y debería ser “una filosofía de vida en la que tu decides, con una serie de acciones, cómo cuidar tu salud física y mental”.